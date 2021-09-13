Министр иностранных дел Катара совершил официальный визит в Афганистан

Это первая встреча высокопоставленного иностранного чиновника с новыми властями Афганистана.

Министр иностранных дел Катара Мохаммед бин Абдулрахман Аль-Тани посетил Кабул и встретился с Мохаммадом Хасаном Ахундом, исполняющим обязанности премьер-министра в новом правительстве талибов. Министр из Катара - первый иностранный высокопоставленный чиновник, который встретился с новыми властями Афганистана, передает zakon.kz.

Министерство иностранных дел Катара сообщает, что накануне, 12 сентября, заместитель премьер-министра и министр иностранных дел шейх Мохаммед бин Абдулрахман Аль-Тани встретился с недавно назначенным премьером Афганистана Мохаммадом Хасаном Ахундом. Кроме того, катарский министр встретился с экс-президентом Афганистана Хамидом Карзаем и с председателем Высшего совета национального примирения Афганистана Абдуллой Абдуллой.

Его Превосходительство заместитель премьер-министра и министр иностранных дел высоко оценил их усилия на переговорах, проведенных в Дохе, и подтвердил приверженность Катара поддержке всех усилий, которые приведут к достижению национального примирения в Афганистане, - отметили в МИД Катара.

Aljazeera сообщает, что Катар считается одной из стран, имеющих наибольшее влияние на движение "Талибан" (запрещен в Казахстане). Катар сыграл ключевую роль в массовых воздушных перевозках граждан США, стран Запада и афганцев, которые помогали западным странам.

По сообщению Reuters, руководство "Талибана" поблагодарило правительство Катара за поддержку афганского народа. В столице Катара Дохе находился политический офис талибов, где проходили переговоры с США, которые в итоге привели к выводу американских войск из Афганистана. Дохинское соглашение, подписанное Соединенными Штатами и Талибаном, стало "знаменательным достижением, все стороны должны придерживаться его выполнения", считают в "Талибане".

Ни одна страна пока официально не признала новое правительство "Талибана".

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