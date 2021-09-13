Рисковать ли водителю такси ради рекордных заработков – мнение

Блогер отметил, что служба поддержки китайского агрегатора такси слабо ориентирована на казахстанских клиентов.

Казахстанский блогер Дмитрий Куцель поделился опытом использования сервиса китайского агрегатора такси DiDi и отметил некоторые недочеты, передает zakon.kz.

Конкуренция и появление новых игроков на любом рынке, как правило, несут выгоду для конечного потребителя. Особенно тогда, когда речь идет о секторе услуг. Но всегда ли это оказывается благом в долгосрочной перспективе, и какие могут возникнуть риски, если ситуация win-win невозможна? - пишет Куцель на своей странице в Facebook.

Блогер отметил, что в Казахстан зашли ведущие игроки гигантских мировых отраслей: службы доставки, интернет-магазины, агрегаторы такси и каршеринга, и у граждан все чаще возникает необходимость выбрать, каким именно приложением воспользоваться.

Появление нового игрока из Китая под названием DiDi сопровождалось определенным информационным шумом. Я уже писал об этом и, кстати, если помните, был на стороне DiDi и говорил, что им нужно дать шанс и время. Сначала активно обсуждали сильную стартовую акцию с большими скидками для пользователей. При этом некоторые клиенты сервиса возмущались двойными списаниями, которые сводили скидку на нет. На старте упоминались сбои в геолокации, длительный период ожидания, а впоследствии возникли вопросы, связанные с безопасностью пользователей, - пишет блогер.

Дмитрий Куцель, ссылаясь на сообщение Bloomberg, напомнил про июльский скандал с нарушением правил доступа к персональным данным клиентов Didi. Тогда Apple, Huawei и Xiaomi исключили DiDi из своих магазинов приложений.

Причиной ограничения стали серьезные нарушения в сборе и использовании личной информации, отметило Управление киберпространства Китая, при этом, не уточняя детали. На принятие такого решения управлению кибербезопасности Поднебесной понадобилось всего два дня после изучения сервиса. DiDi заявили, что работают над исправлением деятельности в соответствии с законодательством и планируют принять меры для защиты личной информации пользователей, - напоминает блогер.

Куцель отмечает, что сегодня идет борьба между технологическими платформами за таксопарки, при этом, зарабатывать как можно больше – задача руководства любого автопарка, но важно понимать риски.

DiDi обещает таксистам зарабатывать до 500 000 тенге в неделю, но физически такое в Казахстане невозможно, если соблюдать все ПДД и не нарушать скоростной режим. И здесь возникает самый важный вопрос – рисковать ли водителю самому и подвергать ли риску безопасность пассажиров, ради рекордных заработков, которые могут оказаться еще и мнимыми, - вопрошает блогер.

Дмитрий Куцель поделился и личными впечатлениями от использования китайского агрегатора такси в Казахстане.

Еще одним немаловажным моментом является наличие работающей службы поддержки и обратная связь с клиентом. Тут мы видим, что у сервиса явно есть существенные проблемы и упущения. Официальные аккаунты сервиса собирают недовольства и претензии, связанные с некомпетентностью и отсутствию клиентоориентированности службы поддержки. Последние, со слов пользователей, не понимают сути возникающих проблем (что в свою очередь наталкивает на мысль о том, что отвечают из Китая), отвечают невпопад, зачастую игнорируют публичные жалобы и, что самое настораживающее, часто удаляют комментарии. Последнее в большей степени может подрывать доверие по отношению к сервису, - рассказал блогер.

Куцель подчеркнул, что в Казахстане такой подход к клиентам неприемлем, и он надеется, что сервис изменит свою политику.

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