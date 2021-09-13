Реаниматолог оценил вероятность смертельного отравления арбузом

Врач скорой обратил внимание на то, что в бытовых условиях отравиться этиленгликолем фактически невозможно.

Российский реаниматолог и врач скорой помощи Феодорит Сеньчуков оценил вероятность смертельного отравления этиленгликолем через арбуз, передает zakon.kz.

Этиленгликолем отравиться можно. Что касается дозы, то организм каждого человека индивидуален, в среднем смертельной считается около 100 миллилитров, но отравиться можно и меньшей дозой. Но для того, чтобы отравиться этиленгликолем, его нужно пить, - пояснил Феодорит Сеньчуков в беседе с "Ридусом".

Врач скорой обратил внимание на то, что в бытовых условиях отравиться этиленгликолем фактически невозможно, поскольку не заметить его присутствие было бы крайне сложно - этот яд имеет очень резкий неприятный запах. По словам медика, добровольно выпить воду, которая содержит данное вещество, могли лишь люди, страдающие алкогольной зависимостью или те, кто ведет асоциальный образ жизни. При этом Сеньчуков заметил, что даже люди с непритязательными вкусами могли бы выпить отравленную этим веществом воду лишь в случае сильного похмелья, когда человек не отдает отчет своим действиям в полной мере.

Врач призвал людей не бояться попадания этиленгликоля в водопроводную воду. Специалист уточнил, что если бы это вещество передавалось через воду, то запах загрязнения скрыть бы не удалось. Кроме того, для отравления граждан при помощи отравленной воды. потребовалось бы влить в городскую сеть водоснабжения огромный объем этиленгликоля, чтобы получить водный раствор с необходимым для причинения вреда людям процентом яда.

То же самое касается обработки арбузов или других ягод, фруктов и овощей загрязненной водой, считает врач. Реаниматолог выразил уверенность в том. что в случае злонамеренного отравления водопроводной воды или же партии арбузов, пострадали бы тысячи граждан.

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