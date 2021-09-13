Путин: Обстановка сложная, собираюсь на карантин

Много людей болеет вокруг - президент.

Президент России Владимир Путин не исключил, что ему придется на карантин из-за обострения обстановки с коронавирусной инфекцией, сообщает zakon.kz.

Даже в моем окружении проблемы возникают с этим ковидом. Надо разобраться, что там реально происходит. Я думаю, мне самому скоро на карантин придется. Много людей болеет вокруг, - сказал Путин на встрече с членами паралимпийской сборной в Кремле.

В свою очередь, как отмечает РИА Новости, пресс-секретарь Дмитрий Песков, комментируя заявление, сообщил, что "президент выразился образно".

Стоит отметить, что Путин весной привился от коронавируса вакциной "Спутник V". Он неоднократно заявлял, что титры антител после прививки у него "держатся хорошо".

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