Токаев дал главе Антикора ряд конкретных поручений

Президент заслушал подробный отчет.

Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по противодействию коррупции Марата Ахметжанова, сообщает zakon.kz.По информации Акорды, президент заслушал подробный отчет об основных результатах работы Агентства по противодействию коррупции за 8 месяцев текущего года.

Руководитель антикоррупционной службы доложил президенту о реализации Послания главы государства и исполнении его поручений. Марат Ахметжанов сообщил о предварительных итогах комплексного анализа сферы субсидирования в агропромышленном секторе и результатах досудебных расследований по конкретным уголовным делам. Токаев также был ознакомлен с работой по совершенствованию подходов к противодействию системной и бытовой коррупции с активным использованием превентивных мер, - говорится в сообщении.

По итогам встречи президент дал Марату Ахметжанову ряд конкретных поручений.

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