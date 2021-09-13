Пропал по дороге - более 10 дней разыскивают парня из Усть-Каменогорска

Проводятся розыскные мероприятия.

19-летний парень пропал по дороге из Усть-Каменогорска в Алматы, сообщает zakon.kz.

Волонтеры отмечают, что Зарыпханов Дархан 2 сентября около 16.00 вышел из дома и не вернулся.

Его местонахождение до настоящего времени остается неизвестным. Сотрудниками УП Усть-Каменогорска проводятся розыскные мероприятия, - говорится в сообщении.

Фото: volontery_uka_lide

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