Пропал по дороге - более 10 дней разыскивают парня из Усть-Каменогорска

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Проводятся розыскные мероприятия.
19-летний парень пропал по дороге из Усть-Каменогорска в Алматы, сообщает zakon.kz.
Волонтеры отмечают, что Зарыпханов Дархан 2 сентября около 16.00 вышел из дома и не вернулся.
Его местонахождение до настоящего времени остается неизвестным. Сотрудниками УП Усть-Каменогорска проводятся розыскные мероприятия, - говорится в сообщении.
Фото: volontery_uka_lide
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