Столовую в павлодарском колледже проверят после видео в соцсетях

Павлодарцы обсуждают, насколько качественную еду подают в столовых в местных учебных заведениях.

В павлодарском колледже начали разбирательства из-за некачественного обеда. Если факт подтвердится, виновных пообещали наказать, передает zakon.kz.

Споры вокруг студенческого обеда разгорелись в социальных сетях. Павлодарцы обсуждают, насколько качественную еду подают в столовых в местных учебных заведениях. Спор возник после видео из павлодарского монтажного колледжа, - пишет Pavlodarnews.kz.

Студенты записали ролик, где показывают тарелку с пищей, а потом пытаются ее перевернуть. Однако еда не падает, а остается на блюде.

Не муляж, а еда, - комментируют авторы видео.

Студенты добавили, что так обычно выглядят бесплатные обеды, однако во время проверок "готовят намного вкуснее и даже дают салаты".

Павлодарцы возмутились качеством питания. Пользователи Instagram предположили, что ситуация возникла из-за того, что обеды бесплатные или из-за зарплат работников столовой.

В монтажном колледже сообщили, что договор заключают с компанией, которая выигрывает тендер.

Питание в столовой осуществляет поставщик ИП Айгужинова. За время оказания услуг жалоб со стороны студентов на качество приготовления пищи не было. По данному факту проводится разбирательство, работает бракеражная комиссия, - рассказали в учебном заведении.

В комиссию входят представители попечительского совета, администрации колледжа, родителей учащихся, студенты и медработник. Если проверяющие найдут подтверждение тому, что еду в столовой подают некачественную, то виновных обещают наказать.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!