Городскими властями ведется активная работа по всем направлениям.

Об особо важных для горожан вопросах точечной застройки, модернизации ТЭЦ-2, строительстве социального и доступного жилья, а также о других значимых вопросах рассказал заместитель акима Алматы, Мухит Азирбаев.

Азирбаев отметил об ожидаемом до конца года ввода в эксплуатацию более 2,6 млн кв.м. жилья, в том числе более 248 тыс. доступного жилья в рамках гос.программы Нурлы Жер. Жилье по госпрограмме строится в новых, перспективных районах города, в которых создаются необходимые условия для комфортного проживания горожан, прежде всего – школы, детские сады, повсеместно благоустраивается прилегающая территория, а также строятся медицинские организации.

В строительном портфеле Управления (прим. – Управления комфортной городской среды) 60 объектов социального назначения, из которых 38 объектов с завершением в текущем году и 22 в следующем. В рамках комплексного плана Новый Алматы строится 8 школ на 12 600 мест в присоединенных мкр.Томирис, Саялы, Калкаман-2, Дархан, Мадениет, Кайрат, Нуркент, из них 3 будет введены в эксплуатацию в течение года, – сообщил он.

Также озвучена информация о строительстве пристроек к 17 школам на 8263 мест, 9 пристроек на 4150 мест уже введены к 1 сентябрю.

Взяв во внимание необходимость массово приучать к спорту подрастающее поколение, начато строительстве 6 физкультурно – оздоровительных комплексов, теннисного центра на 14 кортов, строящегося по международным стандартам Федерации теннисного спорта.

Система здравоохранения также пополняется новыми объектами, столь необходимыми городу. Было сказано о завершении строительства пристройки приемного покоя ГКБ№ 7, о начатом строительстве 4-х этажного корпуса приемного отделения с операционным блоком для Центра детской неотложной медицинской помощи.

Кроме того, шла речь о строительстве других социально-значимых объектов. Таких как, реконструкция здания для Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС), строительство Пункта социальной помощи для лиц не имеющих определенного место жительства, пожарных ДЕПО в мкр. Акжар, Баганашил.

В ходе встречи озвучена информация о строительстве до конца текущего года 170 км. сетей водоснабжения и 140 км. канализации в 24 микрорайонах города, о подключении к городским сетям более 23 тыс.домов., строительстве водозабора с фильтровальной станцией на р.Карагайлы мощностью 15 тыс.м3 в сутки, , о строительстве аналогичного объекта на р.Аксай, с вводом которых более 80 тыс.человек получит качественную питьевую воду, также о завершении разработки ПСД на водозабор в мкр.Ерменсай мощностью 9 тыс.м3 в сутки.

Для устойчивого электроснабжения строятся две подстанции в Бостандыкском и одна в Турксибском районах города.

По модернизации ТЭЦ-2 как ранее было заявлено Самрук-Казына, принят вариант строительства новых паро-газовых установок, мощностью 600 мВт. До конца года завершится разработка и утверждение ТЭО, далее будет разработка ПСД и реализация проекта, с частичным вводом установок и ее полным завершением в 2026 году.

Вопрос подготовки к отопительному сезону на постоянном контроле акима города. На сегодня тепловые, газовые, электрические сети, теплоисточники, сети водоснабжения и канализации готовы на 95%. Объекты здравоохранения, образования, жилья готовы на 100%.

Также сообщено об итогах работ Управления архитектуры, земельных отношений и градостроительного контроля за 8 месяцев текущего года: о корректировке Генерального плана, вступивших в силу Правил застройки, которые направлены на снижение плотности застройки, обеспечения строительства объектов социального назначения, дорог и инженерных сетей.

По пустующим земельным участкам в пределах исторического центра или вызывающие общественный резонанс, акимат города совместно с собственником участка рассматривает обмен, выкуп или пересмотр проекта застройки. В мониторинге 36 участков. В работе управления земельных отношений проводится политика максимального перевода услуг в цифровой формат. Под постоянным контролем акимата качество проводимых работ. Благодаря мониторингу привлечены к ответственности 54 подрядных организаций, приостановлены действия 45 лицензий, прекращены действия 406 подлицензий. За ненадлежащий контроль на строительных объектах привлечены 22 организаций технического надзора. С начала года по решениям судов снесены 18 незаконно возведенных объектов. Без судебных разбирательств снесены около 300 незаконных объектов, самовольно установленных на землях госфонда вдоль улиц и дворовых территорий, – резюмировал Азирбаев.

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