Названы самые неспортивные регионы Казахстана

В тройке антилидеров оказались Северо-Казахстанская, Туркестанская и Костанайская области.

Заместитель премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанов провел совещание по ключевым социальным вопросам с участием центральных и местных исполнительных органов, передает zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

В сфере массового спорта самые низкие показатели охвата детей государственным спортивным заказом отмечены в Северо-Казахстанской, в Туркестанской, в Костанайской областях, - говорится в сообщении.

Заместитель премьер-министра подчеркнул, что особые усилия должны быть направлены на увеличение охвата населения, в первую очередь детей, массовым спортом, на строительство физкультурно-оздоровительных комплексов, объектов культуры, модернизацию работы библиотек и архивов.

Кроме того, вице-премьер поручил усилить работу по вовлечению всего общества в празднование З0-летия Независимости Республики Казахстан, а также по активизации информационно-разъяснительной работы для участия граждан в реализуемых государственных программах и проектах.

Заслушав информацию акиматов, заместитель премьер-министра Е. Тугжанов дал ряд конкретных поручений по решению на местах актуальных проблем социального характера с обеспечением необходимых объемов финансирования. В рамках программы совещания заместители акимов регионов приняли участие в презентации строящегося здания Многопрофильной университетской больницы на 800 коек и школ нового формата BINOM, где также были показаны оптимальные варианты создания новых ученических мест путем строительства быстровозводимых модульных школ, - резюмируется в сообщении.

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