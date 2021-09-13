Пять главных ошибок при уходе за лицом

Еще одной ошибкой Лоулор назвала одноступенчатую систему очищения лица от макияжа.

Редактор отела красоты журнала Who What Wear Шеннон Лоулор назвала пять главных ошибок, которые чаще всего допускаются при уходе за лицом, передает zakon.kz.

В первую очередь, Шеннон Лоулор заверила читателей, что нельзя пренебрегать нанесением солнцезащитного крема. По ее словам, средства с SPF необходимо использовать ежедневно как в солнечную, так и в пасмурную погоду. Эксперт объяснила, что ультрафиолетовые лучи увеличивают риск развития рака кожи, а также разрушают структуру кожного покрова и провоцируют преждевременное старение, - пишет lenta.ru.

Также стало известно, что не следует слишком часто отшелушивать кожу средствами с кислотами. Дело в том, что ежедневное использование подобной косметики может негативно сказаться на естественном защитном барьере эпидермиса, что приведет к чрезмерной сухости и воспалениям.

Еще одной ошибкой Лоулор назвала одноступенчатую систему очищения лица от макияжа. Она заявила, что одного средства недостаточно для того, чтобы полностью избавить кожу от загрязнений. Таким образом, сначала нужно смыть косметику мицеллярной водой, а затем умыться специальным гелем или пенкой, чтобы обеспечить глубокое очищение пор.

Помимо этого, эксперт посоветовала отказаться от использования плотных увлажняющих кремов дважды в день.

В течение многих лет я считала, что причина жирности моей кожи кроется в ее обезвоживании. В связи с этим я наносила на нее жирные крема каждый день утром и вечером. Однако, когда я перестала это делать, кожа стала сияющей, а количество воспалений резко сократилось. Теперь я пользуюсь такими кремами только тогда, когда чувствую в этом необходимость, - поделилась она.

Лоулор также порекомендовала перестать самостоятельно выдавливать прыщи. Женщина объяснила, что неправильная техника выведения себума вручную может привести к замедлению процесса заживления и образованию рубцов на коже. По ее словам, лучше наносить на прыщ подсушивающее средство и набраться терпения, поскольку он должен пройти самостоятельно в течение нескольких дней.

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