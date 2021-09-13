На Матч "Кайрат"-"Омония" запустят только болельщиков с зеленым статусом

Билеты на матч поступят 14-го сентября в кассах стадиона и на онлайн-площадках ФК "Кайрат".

16 сентября в Алматы пройдет футбольный матч Лиги конференций УЕФА между алматинским "Кайратом" и "Омонией" из Кипра, передает zakon.kz.

Согласно протоколу заседания Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан было принято следующее:

Разрешить посещение зрителей матча между ФК "Кайрат" и ФК "Омония" (Кипр) в рамках группового раунда Лиги Конференций по футболу с 30% заполняемостью Центрального стадиона города Алматы с учетом рассадки и соблюдением социальной дистанции и применением приложения Ashyq только при наличии "зеленого статуса", - сообщается на официальной инстраграм странице алматинского клуба.

Билеты на матч поступят 14-го сентября в кассах стадиона и на онлайн-площадках ФК "Кайрат" (официальный сайт и мобильное приложение).

Продажа билетов до четверга будут осуществляться поэтапно и не более трех в руки.

Сезонные абонементы на групповой этап Лиги конференций не действуют.

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