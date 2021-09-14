Число бездомных резко увеличилось в метро Нью-Йорка

Американцы опасаются заразиться COVID-19 или подвергнуться нападению.

Глава службы безопасности (MTA) Нью-Йоркского метрополитена Патрик Уоррен сообщил, что на станциях метро города, где наблюдается наиболее серьезная проблема бродяжничества, количество бездомных за лето выросло почти на 45%, передает zakon.kz со ссылкой на "Российскую газету".

По словам Уоррена, восемь наиболее посещаемых городских станций подземки использовали в качестве жилых помещений в среднем 15 человек в августе по сравнению с 10 бездомными в мае.

Станции включают в себя одни из самых оживленных транспортных узлов города, в том числе Центральный вокзал, Пенсильванский вокзал, автовокзал Port Authority и Лексингтон-авеню / 59-ю улицу, сказал Уоррен во время заседания комитета безопасности MTA. Остальные станции, которые облюбовали бездомные, - это туристические достопримечательности Таймс-сквер и Юнион-сквер, а также Фултон-стрит на Манхэттене и Атлантик-авеню в Бруклине.

Кэтрин Уайлд из организации "Партнерство в поддержку бизнеса Нью-Йорка" сказала, что наличие бездомных, живущих в метро, является "значительной угрозой для восстановления города" во время пандемии коронавируса. По ее словам, жители Нью-Йорка опасаются заразиться COVID-19 или подвергнуться нападению или преследованию со стороны кого-то, кто не носит маски, вероятно, не вакцинирован, и имеет проблемы с психическим и физическим здоровьем.

При этом, отмечают наблюдатели, MTA просило очистить метро от бездомных полицию города и нанимало социальные агентства, чтобы попытаться переселить людей, однако проблема только усугубилась.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!