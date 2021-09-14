Исправляет уязвимости: Apple выпустила экстренное обновление iOS

Обновление рекомендуется для установки всем пользователям".

Компания Apple выпустила обновление iOS 14.8, которое "содержит важные обновления системы безопасности и рекомендуется для установки всем пользователям", сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

Компания создала аварийный программный патч (часть кода для устранения проблем в программном обеспечении или изменения его функциональности), чтобы исправить уязвимость системы безопасности.

На официальном сайте сообщается, что обновление исправляет уязвимости во фреймворке CoreGraphics и браузерном движке WebKit. В первом случае злоумышленники могли взломать устройство, когда пользователь открывал вредоносный PDF-файл, во втором - с помощью вредоносной веб-страницы.

Уязвимость 7 сентября обнаружили специалисты Citizen Lab Университета Торонто. Они сразу же уведомили об этом производителя гаджетов. По словам экспертов, программа не грозит среднестатистическим пользователям iPhone, iPad и Mac, так как является целевой.

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