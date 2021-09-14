Казахстанские шахматисты проиграли в четвертьфинале Олимпиады

В Китае завершились игры плей-офф шахматной онлайн Олимпиады.

Поздно вечером 13 сентября в Китае завершились игры плей-офф шахматной онлайн Олимпиады, передает zakon.kz.

Игровой день стадии четвертьфинала заканчивался противостоянием команд Казахстана и США. По регламенту соревнований одна из сборных должна была выиграть два матча. С данным условием вначале успешно справилась казахстанская дружина – 4:2. У победителей отметились Рамазан Жалмаханов, Ринат Жумабаев, Бибисара Асаубаева и Жансая Абдумалик.

Во второй встрече американцы сравняли счет – 3,5:2,5.

А в третьей решающей схватке, сборная США снова праздновала успех – 4:2. Тем самым американский коллектив идет дальше, оставляя казахстанцев за бортом полуфинала.

Куандык Шынасилов

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