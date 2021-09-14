Роналду поблагодарил фанатов "МЮ" перед Лигой Чемпионов

В Швейцарии местный "Янг Бойз" принимает звездный "Манчестер Юнайтед".

14 сентября стартуют игры основного раунда самого престижного клубного турнира Европы – Лиги Чемпионов, передает zakon.kz.

В Швейцарии местный "Янг Бойз" принимает звездный "Манчестер Юнайтед", во главе с Криштиану Роналду. Пока вопрос об его участии и выхода на поле стоит на повестке дня. Всё решит перед матчем главный тренер "манкунианцев" Уле Гуннар Сульшер.

Сам же португалец перед матчем со швейцарцами поблагодарил болельщиков родной команды:

Мы уже настроены на матч Лиги чемпионов, но я не могу не поблагодарить наших болельщиков за прекрасный прием, который они оказали мне и ребятам на "Олд Траффорд". Потрясающая обстановка и поддержка, делающие нашу работу немного проще. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы поддерживать хорошее настроение, - написал в своем инстаграме Роналду.

Особняком первого тура Лига Чемпионов, несомненно, станет матч в Мюнхене, где Бавария примет Барселону. Также особый интерес у футбольных болельщиков привлекают встречи с богатой прошлой историей: "Ливерпуль" – "Милан" и "Интер" – "Реал".

Куандык Шынасилов

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