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Число заболевших COVID-19 казахстанцев превысило 845 тысяч

Фото: zakon.kz/Павел Михеев 14 сентября 2021, 08:01

За прошедшие сутки зарегистрирован 2801 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 13 сентября 2021 года. Суточный показатель заражения коронавирусом составил 2801. Между тем количество вновь зараженных за сутки заметно снизилось. По сравнению с предыдущим днем число больных стало меньше на 287 человек. Лишь в Карагандинской области и СКО заметен незначительный прирост заболевших КВИ, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрирован 2801 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в городе Нур-Султан – 324,
  • в городе Алматы – 611,
  • в городе Шымкенте – 99,
  • в Акмолинской области – 187,
  • в Актюбинской области – 104,
  • в Алматинской области – 218,
  • в Атырауской области – 77,
  • в ВКО – 152,
  • в Жамбылской области – 31,
  • в ЗКО – 31,
  • в Карагандинской области – 381,
  • в Костанайской области – 156,
  • в Кызылординской области – 44,
  • в Мангистауской области – 86,
  • в Павлодарской области – 197,
  • в СКО – 75,
  • в Туркестанской области – 28.

Всего в стране подтверждено 845 388 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 4386 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султане - 344,
  • в городе Алматы - 679,
  • в городе Шымкенте - 29,
  • в Акмолинской области - 259,
  • в Актюбинской области - 533,
  • в Алматинской области - 425,
  • в Атырауской области - 435,
  • в ВКО - 124,
  • в Жамбылской области - 129,
  • в ЗКО - 129,
  • в Карагандинской области - 343,
  • в Костанайской области - 78,
  • в Кызылординской области – 166,
  • в Мангыстауской области - 185,
  • в Павлодарской области - 416,
  • в СКО - 23,
  • в Туркестанской области - 89.

Всего в стране выздоровело 766 435 человек от COVID-19.

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