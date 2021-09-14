Сколько казахстанцев скончались от коронавируса и пневмонии за сутки

На 14 сентября лечение от КВИ продолжают получать 76 858 человек.

Опубликована информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 14 сентября 2021года, сообщает zakon.kz.

На 14 сентября лечение от КВИ продолжают получать 76 858 человек (–68 526 + и 8 332 КВИ-), из них в стационарах находится – 15 308 пациент, на амбулаторном уровне – 61 550 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:• в тяжелом состоянии – 1 196 пациентов, • в состоянии крайней степени тяжести – 345 пациентов,• на аппарате ИВЛ – 194 пациента.

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 14 сентября 2021 года

12.09.2021 г. зафиксированы 24 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 10 летальных исходов и 10 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020г. зарегистрировано: заболевших – 72820, летальных случаев - 4687, выздоровевших - 59801.

13 сентября 2021 году в Казахстане 1 -м компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 7 126 777 человек, 2 - м компонентом провакцинировано 5 944 855 человек.

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