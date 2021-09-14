Эпидситуация улучшается - Мамин

Премьер-министр Казахстана поручил держать на особом контроле соблюдение санитарных норм в организациях образования.

Премьер-министр РК Аскар Мамин поручил акимам трех мегаполисов добиться устойчивого снижения уровня заболеваемости коронавирусом, передает корреспондент zakon.kz.

Глава правительства отметил, что к этому часу эпидемиологическая ситуация, в целом, улучшается.

Индекс репродуктивности вируса составил 0,87. Снизилась загруженность больниц, инфекционные места заняты на 35%, реанимационные - на 35%. 57 стационаров, работавших в качестве инфекционных, переведены в стандартный профильный режим приема пациентов без коронавируса, - добавил он.

В настоящее время, как отметил премьер, всего вакцинировано около 7,1 млн человек первым компонентом, вторым компонентом - 6 млн.

Акимам Западно-Казахстанской, Мангистауской областей нужно усилить работу по увеличению охвата вакцинацией, - поручил Мамин.

Он также поручил акимам областей, находящихся в "красной" зоне, добиться устойчивого снижения уровня заболеваемости.

Увеличивается выход регионов из "красной" зоны. В "желтую" зону входят пять регионов: Восточно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Жамбылская и Кызылординская области. Туркестанская область входит в "зеленую" зону. Главная задача сейчас - добиться устойчивого снижения уровня заболеваемости в регионах, находящихся в красной зоне. Для этого эпидситуация должна быть на постоянном контроле, особое внимание в Алматы, Нур-Султане, Шымкенте и Карагандинской, Павлодарской, Акмолинской областях, - указал глава кабмина.

Он также поручил держать на особом контроле соблюдение санитарных норм в организациях образования.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!