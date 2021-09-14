Пандемия коронавируса под контролем – Цой

За последнюю неделю в Казахстане уровень заболеваемости снизился на 14% - с 31 до 25 тыс. случаев в неделю.

За последние две недели в Казахстане прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией снизился на 35%, сообщил министр здравоохранения Алексей Цой на заседании правительства, передает корреспондент zakon.kz.

За последнюю неделю в Казахстане уровень заболеваемости снизился на 14% - с 31 до 25 тыс. случаев в неделю. По оценке ВОЗ, в Казахстане репродуктивное число на протяжении последних четырех недель ниже единицы, это свидетельствует о том, что пандемия находится под контролем и отмечается стойкое снижение заболеваемости, - сказал глава Минздрава.

Читайте также: Эпидситуация улучшается - Мамин

По его словам, положительная динамика заболеваемости отразилась и на матрице оценки эпидемиологической ситуации. За последние две недели пять регионов республики переместились из "красной" в "желтую" зону, это: Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Западно-Казахстанская и Северо-Казахстанская области. В "зеленой" зоне только Туркестанская область. Остальные 11 регионов находятся в "красной" зоне.

О положительной динамике эпидемиологической ситуации свидетельствует и увеличение числа выздоровевших больных по сравнению с количеством заболевших. Так, за последнюю неделю количество выздоровевших больных было в 1,5 раза больше числа заболевших в течение недели. А занятость инфекционных и реанимационных коек по республике снизилась до 35%, - добавил Алексей Цой.

В связи со стабилизацией эпидситуации в некоторых регионах закрывают инфекционные стационары. С 25 августа было закрыто 57 объектов в Алматы, Нур-Султане, Шымкенте, Атырауской, Карагандинской, Туркестанской, Мангистауской областях. Всего коечный фонд сократился на 12 211 коек.

Тамила Языкова, Нур-Султан

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!