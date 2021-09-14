В каких городах Казахстана живет больше всего сладкоежек

Потребление сладких продуктов выросло на 2%.

За год сахар в Казахстане подорожал сразу на 32,6%, сообщает zakon.kz.

Как отмечают исследователи Energyprom.kz, во втором квартале 2021 года потребление сахара, джема, меда, шоколада и кондитерских изделий в стране выросло на 2,4% за год, до 11 кг в среднем на душу населения.

Больше всего кондитерских изделий и сахара потребляют жители Карагандинской области: 13,1 кг, плюс 0,8% за год. Среди сладкоежек также оказались жители Кызылординской (12,9 кг сладостей, плюс 5,4% за год) и Акмолинской (тоже 12,9 кг, однако минус 4%) областей, - говорится в сообщении.

Меньше всего сладкого потребляют в Шымкенте: в среднем всего 7,2 кг изделий на душу населения в квартал - на 8,4% меньше, чем годом ранее.

Заметный рост потребления сладкого был отмечен в Костанайской области: сразу на 16,6% за год, до 11,7 кг; наибольшее сокращение потребления наблюдалось в Шымкенте.

Среди сладких продуктов потребление непосредственно сахара-песка сократилось на 9,7%, до 4 кг на душу населения.

Уменьшилось также потребление варенья, джема и повидла (на 10,5%, до 578 г), меда (на 10,1%, до 241 г), шоколада (на 5,9%, до 225 г) и мороженого (на 0,2%, до 596 г на душу населения). В то же время выросло потребление сахара-рафинада (на 27,3%, до 154 г), как и глазированных шоколадом конфет (на 1,9%, до 873 г), - уточнили аналитики.

В домохозяйствах, состоящих из одного человека, среднее потребление сахара, кондитерских изделий и меда во втором квартале текущего года составило 19,3 кг, из двух человек - 14,9 кг, из трех человек - 11,9 кг, из четырех человек - 10,3 кг, из пяти и более человек - всего 8,8 кг.

Для справки: в 2020 году каждый казахстанец ежемесячно потреблял в среднем 3,6 кг сладких изделий - на 0,4% меньше, чем годом ранее.

Кроме того, по итогам августа 2021 года цены на сахар, джем, мед, шоколад и кондитерские изделия выросли на 0,8% за месяц и на 15,8% -за год.

В региональном разрезе сильнее всего ощутили рост цен жители Атырауской области (на 23,3% за год), Шымкента (на 22,4%) и Туркестанской области (на 22%); наименьший, хотя и весьма ощутимый рост был зафиксирован в Алматы: на 10,6%, - отмечено в исследовании.

Среди сладких продуктов непосредственно сахар в годовой динамике подорожал сразу на 32,6%, джем и мед - на 9,2%, кондитерские изделия - на 7,6%, в том числе шоколад - на 8,7%, карамель - на 7,4%, глазированные шоколадом конфеты - на 6,4%.

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