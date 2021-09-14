24 млрд тенге не освоили казахстанские министерства

Наиболее крупные суммы неосвоения сложились в министерствах здравоохранения, внутренних дел, культуры и спорта, юстиции, по чрезвычайным ситуациям.

Министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев назвал госорганы, которые не смогли освоить выделенный бюджет за восемь месяцев, передает корреспондент zakon.kz.

По его словам, расходы государственного бюджета исполнены на 99,2%, республиканского – на 99,7%, местных бюджетов – на 98,8%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года процент исполнения на всех уровнях бюджетов выше.

По республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 9,9 трлн тенге. Неисполнение составило 31 млрд тенге, из них 7 млрд тенге – экономия. Не освоено - 24 млрд тенге, – сообщил глава Минфина на заседании правительства.

Наиболее крупные суммы неосвоения сложились в министерствах здравоохранения, внутренних дел, культуры и спорта, юстиции, по чрезвычайным ситуациям.

Основные причины неосвоения: непредставление документов, подтверждающих обоснованность платежа; оплата произведена за фактически оказанный объем услуг; несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур, – уточнил он.

Расходы местных бюджетов составили 5,2 трлн тенге, не исполнено – 64 млрд тенге.

В текущем году регионам предусмотрено целевых трансфертов на сумму 2,5 трлн тенге. На 1 сентября им выделено 1 трлн 358 млрд тенге, освоено – 98%. Не исполнено – 26,5 млрд тенге, в том числе экономия – 3 млрд тенге, не освоено – 23,5 млрд тенге, – добавил Ерулан Жамаубаев.

Наибольшие неосвоения сложились в Нур-Султане, Алматы, Западно-Казахстанской, Кызылординской и Туркестанской областях.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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