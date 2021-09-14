В Казахстане изменятся правила освидетельствования на алкоголь и наркотики

Установление факта употребления психоактивных веществ и состояния опьянения осуществляется круглосуточно в государственных медицинских организациях.

Министерство здравоохранения РК подготовило приказ, которым вносится ряд изменений в некоторые приказы, сообщает zakon.kz.

В частности, речь идет об освидетельствовании людей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Так, говорится, что установление факта употребления психоактивных веществ и состояния опьянения осуществляется круглосуточно в государственных медицинских организациях, имеющих медицинского работника для проведения настоящего медицинского освидетельствования.

Как поясняется, к психоактивным веществам (ПАВ) относятся вещества синтетического или природного происхождения: алкоголь, наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги, другие одурманивающие вещества. При однократном приеме они оказывают воздействие на психические и физические функции, поведение человека, а при длительном употреблении вызывают психическую и физическую зависимость.

Перед проведением медицинского освидетельствования медицинский работник осуществляет идентификацию лица, направленного или пришедшего на медицинское освидетельствование, ознакомившись с его документами, удостоверяющими личность, или электронными документами из сервиса цифровых документов, - говорится в документе.

При отсутствии документов в заключении медицинского освидетельствования для установления факта употребления ПАВ и состояния опьянения указываются особые приметы лица с обязательным указанием о получении паспортных данных со слов доставившего лица или освидетельствуемого. Допускается его фотографирование. Заключение заполняется по установленной форме.

Как отмечается, отсутствие документов, удостоверяющих личность, или электронного документа из сервиса цифровых документов не является основанием для отказа в освидетельствовании.

При этом установление личности лица, доставленного на медицинское освидетельствование, не входит в компетенцию медицинского работника.

Также вносятся изменения в правила обязательного конфиденциального медицинского обследования на наличие ВИЧ-инфекции и в правила динамического наблюдения, а также прекращения динамического наблюдения за лицами с психическими, поведенческими расстройствами.

Полный текст документа можно посмотреть на сайте "Открытые НПА", где он размещен для публичного обсуждения до 27 сентября.

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