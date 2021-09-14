В каких регионах больше всего подорожали продукты

Султанов заявил о стабилизации цен на продукты питания.

Цены на социально значимые продукты питания с начала года выросли на 9,7%. Об этом на заседании правительства сообщил министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов, передает корреспондент zakon.kz.

Глава Минторговли отметил, что больше всего подорожали овощи, доля которых в общем росте занимает 5,9 процентных пункта.

В результате насыщения внутреннего рынка отечественными овощами свежего урожая с середины августа цены стабилизировались и пошли на спад. За последние три недели цены снижены на 0,7 процентных пункта. С момента их пикового роста картофель подешевел на 64%, морковь - на 54%, лук - 4%, капуста - 2%. Меры, принятые с начала года, стабилизировали рост цен на продукты питания, - заявил он.

В целом, как отметил министр, наибольший рост цен зафиксирован в Туркестанской (на 11,4%) и Кызылординской областях, а также в Нур-Султане (на 11%).

Наименьший рост цен установился в Карагандинской области (на 8,6%), Алматы (на 8,9%) и Алматинской области на 9,2%.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан

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