Водитель в наркотическом опьянении сбил насмерть пешехода в Алге 

Пешеход скончался на месте ДТП.

В Алге водитель в наркотическом опьянении сбил насмерть пешехода, передает zakon.kz.

11 сентября в городе Алга 21-летний водитель автомашины "ВАЗ 21122", двигаясь по улице Джангельдина, допустил наезд на 54-летнего мужчину, который переходил проезжую часть дороги слева направо по ходу движения транспортного средства. В результате пешеход скончался на месте ДТП, - сообщили в ДП Актюбинской области.

Согласно заключению медицинского освидетельствования, водитель управлял автомашиной в состоянии наркотического опьянения.

По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 345-1 ч. 3 УК РК. Санкция данной статьи предусматривает ограничение свободы на срок до семи лет, либо лишение свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на десять лет.

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