Какие продукты больше всего подорожали в Казахстане

Рост инфляции в Казахстане приобретает более устойчивый характер.

В Казахстане наблюдается рост цен на мясо, овощи, масло и сахар. Об этом на заседании правительства заявил глава Национального банка РК Ерболат Досаев, передает корреспондент zakon.kz.

Досаев отметил, что рост инфляции в Казахстане приобретает более устойчивый характер.

С апреля по август этого года годовая инфляция ускорилась с 7,0% до 8,7%. Месячный рост цен оказался самым высоким для августа впервые с 2008 года. Сезонно-очищенная базовая инфляция, т.е. инфляция без учета роста цен на овощи и фрукты, услуги ЖКХ и энергоресурсы, находится на 25% выше исторически средних значений и составляет 0,75%, указывая на формирование устойчивых инфляционных процессов, - констатировал он.

Глава финрегулятора добавил, что основное давление на цены исходит со стороны продовольственной инфляции, которая составляет 51% от совокупного индекса потребительских цен. Ее рост в годовом выражении достиг 11,4% в августе текущего года, ускорившись за месяц на 0,4 процентный пункт.

Наблюдается рост цен на мясо, овощи, масло и сахар. Вклад этих товаров в продовольственную компоненту в мае-августе этого года составил 2,55 процентных пункта. Среди факторов удорожания мяса можно отметить рост мировых цен и цен внутренних производителей ввиду удорожания кормов за 7 месяцев текущего года на 25%. Стоимость кормовых культур составляет 70% себестоимости производства мяса. Непродовольственная инфляция выросла за август на 0,1 процентный пункт до 7,3%, - отметил Досаев.

Также, по его словам, продолжается рост цен на ГСМ на фоне повышения цен производителей и восстановления спроса, которое также ускоряют рост цен на одежду и обувь.

Их вклад в непродовольственную инфляцию за май-август этого года составил 0,94 процентных пункта. Инфляция платных услуг за август текущего года ускорилась на 0,5 процентных пункта до 6,6%. В связи с повышением предельных тарифов рост цен на электроэнергию составил 10,1%. На фоне восстановления спроса выросли цены на аренду жилья, общественное питание, газ и пассажирские авиаперевозки, - пояснил председатель Нацбанка.

В завершение он добавил, что по итогам прогнозного раунда НацБанк ожидает инфляцию в коридоре 7,5-8,5%, нижняя граница которого определена с учетом эффективной реализации Комплекса мер антиинфляционного реагирования.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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