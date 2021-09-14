ЧП в Жамбылской области: Токаев посмертно наградил погибших

Глава государства наградил орденами "Айбын" І степени и ІІІ степени погибших при взрывах в Жамбылской области.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил государственными наградами погибших при взрывах в Жамбылской области, передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

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За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, наградить:

Алимбекова Саята Жанатовича (посмертно) - заместителя командира (по материально-техническому обеспечению) - начальника отдела материально-технического обеспечения воинской части №28349 Министерства обороны;

Заикина Сергея Владимировича (посмертно) - начальника караула пожарной части №3 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;

Қырғызәлиев Ерлан Рысқұлбекұлы (посмертно) - начальника отделения хранения (инженерных боеприпасов) - старшего офицера воинской части №28349 Министерства обороны.

Әділбек Әділет Қанатбекұлы (посмертно) - пожарного-спасателя пожарной части №4 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;

Кеңес Әліби Бексұлтанұлы (посмертно) - пожарного-спасателя пожарной части №4 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;

Қуатбек Ғафан Жомартұлы (посмертно) - водителя-сотрудника специализированной пожарной части №1 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;

Турманова Жанибека Джасузакулы (посмертно) - пожарного-спасателя специализированной пожарной части №1 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Министерства по чрезвычайным ситуациям.

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26 августа произошло возгорание возле одного из складов в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области. Погибли 17 человек. В МВД сообщили, что начато расследование по ст. 462 УК РК "Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими опасность для окружающих". В связи с распространением в социальных сетях ложных сведений начато досудебное расследование по ст. 274 УК РК "Распространение заведомо ложной информации".

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