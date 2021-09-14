Премьер-министр поручил не допустить дефицита угля

Глава правительства поручил акиматам в установленные сроки завершить все запланированные ремонтные работы на инженерных сетях.

Правительство рассмотрело готовность регионов к отопительному осенне-зимнему периоду, передает zakon.kz.

Селекторное заседание прошло под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

О проводимой работе по подготовке к отопительному сезону доложили министры энергетики Магзум Мирзагалиев, индустрии и инфраструктурного развития – Бейбут Атамкулов, акимы Атырауской области Махамбет Досмухамбетов, Карагандинской области – Женис Касымбек, Павлодарской области – Абылкаир Скаков. Регионами подготовлено свыше 10 тыс. автономных котельных или 99%, более 45,6 тыс. жилых домов (94%).

Отремонтировано 3,8 тыс. км тепловых сетей (96%), 13,6 тыс. км сетей водоснабжения (99%). К отопительному периоду подготовлены свыше 11,1 тыс. (99%) объектов образования и более 5,7 тыс. (99%) объектов здравоохранения. Угледобывающими компаниями добыто 68 млн тонн угля.

Задолженность потребителей за коммунальные услуги составляет 14,4 млрд тенге. Наибольшая дебиторская задолженность сохраняется в Алматы – 2,88 млрд тенге, Нур-Султан – 2,56 млрд тенге, Шымкент – 2,47 млрд тенге и Кызылординской области – 1,55 млрд тенге.

Акиматами регионов проведена работа по подготовке к отопительному сезону объектов жилищно-коммунального хозяйства, образования, социальной сферы и теплоэнергоисточников. В регионах планируется начать подключение отопления согласно плана, – сказал А. Мамин.

Глава правительства поручил акиматам в установленные сроки завершить все запланированные ремонтные работы на инженерных сетях, объектах образования, здравоохранения и жилых домах, в кратчайшие сроки обеспечить получение паспортов готовности к проведению отопительного сезона.

Премьер-министр дал поручение обеспечить нормативным запасом топлива все автономные теплоисточники, активно взаимодействовать с поставщиками угля в регионах с целью исключения дефицита угля, на постоянной основе проводить мониторинг поставок топлива для коммунально-бытовых нужд и населению.

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