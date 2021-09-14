В какой валюте хранят деньги казахстанцы 

Казахстанцы предпочитают хранить деньги в тенге на депозитах – глава Нацбанка.

Уровень долларизации депозитов достиг минимального значения за последние 8 лет. Об этом на заседании правительства рассказал глава Национального банка РК Ерболат Досаев, передает корреспондент zakon.kz.

По словам Досаева, с начала этого года депозиты в банковской системе увеличились на 14,1%, до 25,2 трлн тенге. Из них вклады юридических лиц - до 13 трлн тенге, физических лиц - до 12,2 трлн тенге.

Депозиты в национальной валюте выросли до 16,1 трлн тенге, преимущественно за счет розничных вкладов, в иностранной валюте - на 10,1%, или 833 млрд тенге, до 9,1 трлн тенге, в основном за счет корпоративного сектора, - пояснил Досаев.

Председатель Нацбанка добавил, что в результате уровень долларизации депозитов сложился на уровне 36% в июле 2021 года, что является минимальным значением за 8 лет. Долларизация депозитов физических лиц составила 34,5%.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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