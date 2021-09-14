Курс доллара продолжает снижаться

Доллар подешевел еще на 0,34 тенге.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11.00 средневзвешенный курс доллара составил 425,70 тенге (-0,34 тенге), передает zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 424,5-425,9 тенге, евро – 499,5-501,7 тенге, рос. рубль - 5,77-5,83 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 14 сентября.

Октябрьские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,71%, составив $70,95 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре повысились на 0,61% — до $73,96 за баррель.

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