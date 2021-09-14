Казахстан стартует на чемпионате Азии по гандболу

Сборные Казахстана и Сингапура сойдутся 15 сентября.

С 15 по 25 сентября в Иордании пройдет азиатское первенство по гандболу среди женщин, передает zakon.kz.

Среди 11 дружин числится и сборная Казахстана, которая разместилась в группе "А", с командами Южной Кореи (действующие чемпионы), Гонконга, Сингапура и Узбекистана, сообщает asianhandball.org.

В матче открытия Чемпионата Азии, 15 сентября сойдутся сборные Казахстана и Сингапура.

Куандык Шынасилов

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