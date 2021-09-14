Перечень социально значимых пассажирских сообщений расширили в РК

Всего в перечень вошло 48 социально значимых пассажирских межобластных сообщений.

Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК подготовило приказ, которым вносятся изменения в перечень социально значимых пассажирских межобластных сообщений, сообщает zakon.kz.

Всего в перечень вошло 48 социально значимых пассажирских межобластных сообщений:

1. Актобе – Алматы. 2. Актобе – Атырау. 3. Актобе – Мангистау. 4. Алматы – Нур-Султан. 5. Алматы – Атырау. 6. Алматы – Достык. 7. Алматы – Жезказган. 8. Алматы – Оскемен-1. 9. Алматы – Костанай. 10. Алматы – Локоть. 11. Алматы – Мангистау. 12. Алматы – Озинки. 13. Алматы – Уральск. 14. Алматы – Павлодар. 15. Алматы – Петропавловск. 16. Алматы – Сарыагаш. 17. Алматы – Шымкент. 18. Аркалык – Нур-Султан. 19. Нур-Султан – Айсары – Аркалык. 20. Нур-Султан – Атбасар. 21. Нур-Султан – Достык. 22. Нур-Султан – Жезказган. 23. Нур-Султан – Оскемен-1. 24. Нур-Султан – Кокшетау. 25. Нур-Султан – Кокшетау – Володаровка. 26. Нур-Султан – Караганды – Семей. 27. Нур-Султан – Кызыл-Ту – Петропавловск. 28. Мангистау – Нур-Султан – Семей. 29. Нур-Султан – Павлодар. 30. Нур-Султан – Павлодар – Семей. 31. Нур-Султан – Шымкент. 32. Атырау – Аксарайская. 33. Атырау – Нур-Султан. 34. Атырау – Мангистау. 35. Кокшетау – Нур-Султан – Ерейментау. 36. Кокшетау – Кызылорда. 37. Караганды – Нур-Султан. 38. Караганды – Петропавловск. 39. Костанай – Есиль – Аркалык. 40. Костанай – Караганды. 41. Кызылорда – Жезказган – Нур-Султан – Павлодар. 42. Кызылорда – Петропавловск. 43. Кызылорда – Семей. 44. Уральск – Актобе – Кульсары. 45. Уральск – Нур-Султан. 46. Павлодар – Пресногорьковская. 47. Шалкар – Сексеул.48. Павлодар – Нур-Султан – Шымкент.

Как поясняется, социально значимым сообщением признается сообщение, оказывающее влияние на социально-экономическое положение общества и государства и соответствующее следующим критериям:

государственное значение – развитие межгосударственных связей, соединение столицы и областных центров РК со столицами и главными городами административно-территориальных единиц государств, имеющих значительные общественные, торговые или иные взаимоотношения с республикой;

– развитие межгосударственных связей, соединение столицы и областных центров РК со столицами и главными городами административно-территориальных единиц государств, имеющих значительные общественные, торговые или иные взаимоотношения с республикой; безальтернативность – отсутствие беспересадочных параллельных сообщений при большой протяженности и малой разветвленности, независимость от климатических условий, всесезонность, массовость единовременной перевозки пассажиров;

– отсутствие беспересадочных параллельных сообщений при большой протяженности и малой разветвленности, независимость от климатических условий, всесезонность, массовость единовременной перевозки пассажиров; социальное значение – сохранение в среднедушевом доходе населения доступного уровня расходов на передвижение;

– сохранение в среднедушевом доходе населения доступного уровня расходов на передвижение; доступность – обеспечение возможности свободного передвижения граждан по территории Республики Казахстан, выезда за ее пределы и беспрепятственного возвращения по маршрутам, не имеющим доступных альтернативных видов транспорта.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 28 сентября.

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