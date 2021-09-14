Шторм "Николас" превратился в ураган и приближается к Техасу

На данный момент максимальная скорость ветра в пределах стихии составляет 33,3 м/с.

Тропический шторм "Николас", направляющийся в сторону американского штата Техас, усилился до урагана первой категории по шкале Саффира – Симпсона, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом информирует Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

На данный момент максимальная скорость ветра в пределах стихии составляет 33,3 м/с. Ураган находится на расстоянии около 75 км к юго-западу от портового города Фрипорт и движется на северо-восток со скоростью примерно 17 км/ч, – говорится в сообщении.

В регионе в ближайшие 36 часов сохраняется опасность наводнения, отметили в центре по наблюдению за ураганами. Есть вероятность образования торнадо вдоль побережья Техаса и Луизианы к утру вторника.

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