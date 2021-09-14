Казахстанцы станут меньше пользоваться углем - в МИИР назвали причину

Ожидается ли дефицит угля в Казахстане, рассказали в МИИР.

Во всех регионах накоплены запасы угля в достаточном количестве, ажиотажа и дефицита не будет. Об этом заявил на заседании правительства министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, передает корреспондент zakon.kz.

Глава МИИР сообщил, что объем добычи угля уменьшился на "АрселорМиттал" в связи с технологическими причинами, на разрезе "Восточный" и "Майкубен-Вест" - ввиду снижения спроса со стороны населения.

Между тем наблюдается рост добычи на "Богатырь Комир", "ШубаркольКомир" и "Каражыра".

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По словам Атамкулова, на основе данных акиматов его ведомством сформирован план потребности угольной продукции для коммунально-бытовых нужд и населению на период 2021-2022 годы.

Согласно данного плана, объем потребления составит порядка 9,2 млн тонн, из них на коммунально-бытовой сектор 2,8 млн тонн, население - 6,4 млн тонн.

По сравнению с прошлым отопительным периодом объем потребления угля в нашей стране этой зимой снизится на 800 тыс. тонн. Снижение связано с газификацией населения и с уменьшением спроса со стороны населения (потребление угля населением снизилось до 6,4 млн тонн, показатель прошлой зимы - 7,2 млн тонн), - добавил министр.

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На 9 сентября, по его данным, обеспеченность запасами угля по отношению к плану потребности составила: коммунально-бытовой сектор - 73%, население - 60%.

В целом, во всех регионах накоплены запасы угля в достаточном количестве, ажиотажа и дефицита не будет (107,3 млн тонн.). Парк железнодорожного транспорта обеспечивает перевозку угля в полном объеме, - заявил Атамкулов.

При этом он отметил, что ценообразование на уголь формируется на рыночных отношениях и не регулируется государством.

По информации акиматов, стоимость угля в регионах варьируется от 5 до 19 тыс. тенге за тонну. Это зависит в первую очередь от марки угля, от затрат на добычу и расстояние поставок.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан

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