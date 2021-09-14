Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

В Алматинской области повесился директор школы

Фото: pixabay.com 14 сентября 2021, 12:49

Проводятся следственные действия.

Директор школы покончил жизнь самоубийством в Алматинской области, сообщает zakon.kz.

Трагедия произошла 10 сентября.

В сарае своего дома в селе Ават Уйгурского района был найден повешенным мужчина 1975 года рождения. У него осталось трое детей, двое из них несовершеннолетние, - уточнили в пресс-службе районного акимата.

Проводятся следственные действия.

Возбуждено уголовное производство по ст. 105 ч.1 УК РК "Доведение до самоубийства", - отметили в ведомстве.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Написать комментарий
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Как не растеряться, если ты в секс-шопе впервые
Супругам из Швеции не разрешили сыну дать имя Владимир Путин