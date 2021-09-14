Суд продлил домашний арест экс-министру Биртанову

Уголовное дело состоит из 133 томов.

Судья Специализированного межрайонного следственного суда Нур-Султана Талгат Акшабаев продлил домашний арест экс-министру здравоохранения Елжану Биртанову, передает корреспондент zakon.kz.

В ходе заседания прокурор Толеген Жараспаев напомнил, что 7 июля этого года расследование по уголовному делу завершено и находится на стадии ознакомления материалов уголовного дела участниками процесса.

Само уголовное дело, по его словам, состоит из 133 томов, имеются вещественные доказательства, фонограммы и другие материалы.

Срок домашнего ареста истекает 14 сентября, и завершить ознакомление не представляется возможным. В этой связи прошу ходатайство органов уголовного преследования удовлетворить и продлить срок домашнего ареста на два месяца, то есть до 14 ноября 2021 года, - сказал Жараспаев.

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Судья Талгат Акшабаев, в свою очередь, удовлетворил ходатайство органов следствия о продлении срока на два месяца.

Ходатайство о продлении срока нахождения подозреваемого под домашним арестом в период ознакомления с материалами уголовного дела на два месяца удовлетворить. Продлить срок нахождения подозреваемого Биртанова Елжана Амантаевича, то есть по 21 час 56 минут 14 ноября 2021 года включительно, - сказал Акшабаев.

Он напомнил, что постановление может быть обжаловано и пересмотрено по ходатайству в течение трех суток с момента его оглашения.

Судья объяснил, что оснований для изменения или отмены меры пресечения в виде домашнего ареста, санкционированного судом, не усматривает на данной стадии. Каких-либо исключительных обстоятельств со стороны защиты, препятствующих содержанию под домашним арестом, не представлено.

С учетом этих обстоятельств суд считает возможным, учитывая количество участников и объем уголовного дела, предоставить два месяца на ознакомление с материалами дела с сохранением ранее принятой меры пресечения в виде домашнего ареста. Доводы защитников о позднем предоставлении материалов ходатайством не подтверждается. Поскольку материалы представлены суду еще 10 сентября 2021 года, то есть в трехсуточный срок, - сказал Акшабаев.

По его словам, доводы о необходимости снять ранее указанные судом ограничения по запрету о выходе из дома, на ведение телефонных разговоров, на общение со всеми лицами подлежат отказу, так как являются несостоятельными.

Во-первых, судом ранее уже было отказано в удовлетворении. Во-вторых, в данном случае эти вопросы не должны обсуждаться, так как орган досудебного расследования в случае нарушения установленных ограничений должен выходить с изменением на более строгую меру пресечения, - отметил судья.

14 июля экс-министру здравоохранения Елжану Биртанову продлили домашний арест на два месяца. Защита Биртанова, в свою очередь, не согласилась с решением суда и обжаловала постановление, добавив, что их подзащитного незаконно оставили под домашним арестом.

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Судья грубым образом нарушил неприкосновенность личности Биртанова. Он целенаправленно лишил его свободы без законных на то у суда оснований. Как следствие, судья обязан, согласно статье 16 УПК, охранять права и свободы гражданина Биртанова, но он целенаправленно шел на их нарушение посредством вынесения незаконного постановления, - отмечал ранее адвокат Дмитрий Куряченко.

Защита экс-министра настаивала на том, чтобы постановление от 14 июля было отменено и Биртанова освободили из-под домашнего ареста. Экс-министр Елжан Биртанов в свою очередь поддержал жалобу адвокатов.

Одно дело, когда меня задержали и подозревали, и в течение 10 месяцев вся общественность считала, что я причастен к хищению бюджетных средств. Другое дело, когда спустя длительное время после проведенного расследования выяснилось, что мне предъявлено подозрение в злоупотреблении должностными обязанностями. Как я уже говорил, с этим подозрением я не согласен и жду с нетерпением главного судебного разбирательства, чтобы доказать, что не было никакого злоупотребления, - отмечал экс-глава Минздрава.

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Прокурор Санат Талканбаев не согласился с адвокатами. По его словам, постановление о продлении домашнего ареста Биртанову до 14 сентября вынесено законно. Судья Элеонора Унгарсынова оставила решение о продлении ареста Биртанову без изменения. Она сказала, что выводы Следственного суда мотивированы и соответствуют нормам закона.

8 июля стало известно, что Агентство по финансовому мониторингу завершило досудебное расследование в отношении Елжана Биртанова и бывшего вице-министра здравоохранения Олжаса Абишева.

Биртанов подозревается в злоупотреблении полномочиями при использовании воздушного судна санавиации для личных целей в июне 2020 года, а также в злоупотреблении должностными полномочиями путем приемки и ввода в эксплуатацию нерабочей Платформы информатизации Минздрава.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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