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Выборы пройдут 24 октября.
Пять кандидатов в президенты зарегистрированы в Узбекистане, сообщает zakon.kz.
Выборы пройдут 24 октября.Кандидаты в президенты Узбекистана
Как сообщают "Известия", президентом может быть избран гражданин не моложе 35 лет, свободно владеющий государственным (узбекским) языком и постоянно проживающий на территории Узбекистана не менее 10 лет непосредственно перед выборами. Одно и то же лицо не может быть президентом более двух сроков подряд.
Президентские выборы в Узбекистане проводятся раз в пять лет. В прошлый раз они состоялись в декабре 2016 года, на них победил занимавший тогда пост премьера Мирзиёев.
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