Комплексный план противодействия нелегальному торговому обороту утвержден в Казахстане

План включает в себя 3 направления.

Постановлением Правительства Казахстана от 31 августа 2021 года утвержден Комплексный план противодействия нелегальному торговому обороту на границах государства, сообщает zakon.kz.

План включает в себя 3 направления:

Законодательные процессы и международное сотрудничество. Создание IT - инфраструктуры. Совершенствование процедуры контроля.

В частности, планируется:

Проведение пилотного проекта по внедрению электронной очереди на автомобильных пунктах пропуска;

Проведение мониторинга импорта основных групп товаров, выработка предложений по снижению уровня теневого оборота;

Усиление контроля за товарами, подлежащими маркировке, с момента ввоза до реализации;

Применение в СУР механизма селективного отбора в отношении УВЭД низкого уровня риска;

Проведение совместного анализа объемов товаров, перемещаемых из КНР транзитом через РК, на предмет наличия расхождений с таможенной статистикой КНР;

Обмен между фискальными органами стран ЕАЭС сведениями по экспортным операциям;

Продолжить обмен между фискальными органами РК и Кыргызстаном сведениями по экспортным операциям;

Внедрение системы электронной очереди на автомобильных пунктах пропуска с интеграцией с ИС "АСТАНА-1";

Внедрение механизмов искусственного интеллекта при анализе рентген-снимков инспекционно-досмотровых комплексов.

Всего в плане предусмотрено 44 мероприятия.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

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