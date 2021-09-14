Комплексный план противодействия нелегальному торговому обороту утвержден в Казахстане

План включает в себя 3 направления.
Постановлением Правительства Казахстана от 31 августа 2021 года утвержден Комплексный план противодействия нелегальному торговому обороту на границах государства, сообщает zakon.kz.
План включает в себя 3 направления:
- Законодательные процессы и международное сотрудничество.
- Создание IT - инфраструктуры.
- Совершенствование процедуры контроля.
В частности, планируется:
- Проведение пилотного проекта по внедрению электронной очереди на автомобильных пунктах пропуска;
- Проведение мониторинга импорта основных групп товаров, выработка предложений по снижению уровня теневого оборота;
- Усиление контроля за товарами, подлежащими маркировке, с момента ввоза до реализации;
- Применение в СУР механизма селективного отбора в отношении УВЭД низкого уровня риска;
- Проведение совместного анализа объемов товаров, перемещаемых из КНР транзитом через РК, на предмет наличия расхождений с таможенной статистикой КНР;
- Обмен между фискальными органами стран ЕАЭС сведениями по экспортным операциям;
- Продолжить обмен между фискальными органами РК и Кыргызстаном сведениями по экспортным операциям;
- Внедрение системы электронной очереди на автомобильных пунктах пропуска с интеграцией с ИС "АСТАНА-1";
- Внедрение механизмов искусственного интеллекта при анализе рентген-снимков инспекционно-досмотровых комплексов.
Всего в плане предусмотрено 44 мероприятия.
Постановление вводится в действие со дня его подписания.
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