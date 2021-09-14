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Комплексный план противодействия нелегальному торговому обороту утвержден в Казахстане

Фото: pxhere.com 14 сентября 2021, 14:25

План включает в себя 3 направления.

Постановлением Правительства Казахстана от 31 августа 2021 года утвержден Комплексный план противодействия нелегальному торговому обороту на границах государства, сообщает zakon.kz.

План включает в себя 3 направления:

  1. Законодательные процессы и международное сотрудничество.
  2. Создание IT - инфраструктуры.
  3. Совершенствование процедуры контроля.

В частности, планируется:

  • Проведение пилотного проекта по внедрению электронной очереди на автомобильных пунктах пропуска;
  • Проведение мониторинга импорта основных групп товаров, выработка предложений по снижению уровня теневого оборота;
  • Усиление контроля за товарами, подлежащими маркировке, с момента ввоза до реализации;
  • Применение в СУР механизма селективного отбора в отношении УВЭД низкого уровня риска;
  • Проведение совместного анализа объемов товаров, перемещаемых из КНР транзитом через РК, на предмет наличия расхождений с таможенной статистикой КНР;
  • Обмен между фискальными органами стран ЕАЭС сведениями по экспортным операциям;
  • Продолжить обмен между фискальными органами РК и Кыргызстаном сведениями по экспортным операциям;
  • Внедрение системы электронной очереди на автомобильных пунктах пропуска с интеграцией с ИС "АСТАНА-1";
  • Внедрение механизмов искусственного интеллекта при анализе рентген-снимков инспекционно-досмотровых комплексов.

Всего в плане предусмотрено 44 мероприятия.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

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