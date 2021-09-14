Онколог назвал привычки, которые сокращают жизнь

Очень важно обращать внимание на свои ежедневные привычки.

На продолжительность и качество жизни человека во многом влияет образ жизни, который он ведет. По мнению онколога, для того, чтобы продлить жизнь важно следить за тем, что вы едите и как проводите свободное от работы время, передает zakon.kz.

Поэтому очень важно обращать внимание на свои ежедневные привычки. Об этом рассказал онколог Михаил Давыдов kubnews.ru.

Обратите внимание на питание

Одним из главных критериев здорового образа жизни и ее продолжительности является ежедневный рацион. Поскольку есть продукты, которые при частом употреблении могут вызвать рак органов пищеварения. В этот список входят колбасы, сосиски и любые мясные полуфабрикаты. Все дело в большом количестве соли и консервантов, таких как нитрит натрия, например. Иногда их можно есть, но на постоянной основе лучше не увлекаться.

При этом, врач отметил, что домашние мясные изделия вполне безопасны для здоровья.

Важно – как вы едите

Помимо отказа от вредных продуктов важно еще и то, как вы едите. Речь идет о режиме приема пищи и размере порции. По мнению специалиста, не только переедание пагубно воздействует на организм, но и голодание. Врач советует есть часто, но небольшими порциями. Систематические быстрые перекусы фастфудом или бутербродами очень вредны.

Курение и алкоголь

Как бы банально это ни звучало, но именно курение и алкоголь – одни из первых в списке факторов, которые значительно сокращают продолжительность жизни. Так, например, человек, который на протяжении 30 лет выкуривает по одной пачке сигарет в день, уменьшает свою жизнь на 10 лет. При этом не стоит забывать о повышенных рисках развития онкологии. В среднем раковые заболевания встречаются у людей за 50, тогда как у курильщиков они возникают на 10-15 лет раньше.

Гаджет на ночь вам не друг!

Такая, казалось бы, безобидная привычка, как посмотреть перед сном в телефоне, что там новенького в интернете – очень влияет на продолжительность и качество жизни. По мнению врача, синий цвет, который выделяют гаджеты, в значительной степени снижают выработку мелатонина, гормона, который отвечает за крепкий и здоровый сон. Таким образом, вы совсем не отдыхаете. А если учитывать тот факт, что многие проводят со своими устройствами весь день, работая или учась, то организм вообще не получает нужный ему качественный отдых. Все это в конечном итоге складывается в непрожитые часы, дни и даже годы.

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