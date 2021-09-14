Путин отправится на самоизоляцию

Приложение zakon.kz
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Владимир Путин сообщил, что в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в его окружении он должен соблюдать режим самоизоляции.
Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщает zakon.kz.
Владимир Путин сообщил, что в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в его окружении он должен в течение определенного периода времени соблюдать режим самоизоляции. пресс-служба Кремля
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С учетом этого президент России примет участие в запланированных на этой неделе в Душанбе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества и совместном заседании глав государств-членов ОДКБ и ШОС в режиме видеоконференции. пресс-служба Кремля
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