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Путин отправится на самоизоляцию

Фото: kremlin.ru 14 сентября 2021, 14:59

Владимир Путин сообщил, что в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в его окружении он должен соблюдать режим самоизоляции.

Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщает zakon.kz.

Владимир Путин сообщил, что в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в его окружении он должен в течение определенного периода времени соблюдать режим самоизоляции. пресс-служба Кремля

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С учетом этого президент России примет участие в запланированных на этой неделе в Душанбе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества и совместном заседании глав государств-членов ОДКБ и ШОС в режиме видеоконференции. пресс-служба Кремля

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