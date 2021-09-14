Гибридная почта: экономия времени и денег

Как упростить рассылку писем, рассказали в пресс-службе Национального почтового оператора.

С начала 2021 года "Казпочта" доставила около 1,6 млн писем гибридной электронной почты.

Гибридная почта – это симбиоз электронной и обычной почты. Отправителю достаточно направить текст электронного сообщения, не выходя из дома или офиса. Электронный файл поступает в ближайший к получателю пункт электронного печатания, который представляет собой автоматизированное рабочее место. Там письмо распечатывается, упаковывается в почтовый конверт и доставляется получателю.

Основные клиенты услуги – госорганы и бизнес, которому приходится ежедневно отправлять большой объем корреспонденции по адресам. Но пользуются сервисом и физические лица. Преимущества ГЭП позволяют круглосуточно онлайн отправлять и обрабатывать письма; исключать ошибки отправителей за счет установления IT-контролей, а также операторов, так как прием ГЭП автоматизирован и осуществляется без человеческого участия; проверять историю трекинга в личном кабинете отправителя; пользоваться выгодными тарифами.

Гибридная почта позволяет снизить затраты клиента на отправку большого количества писем, счетов или извещений, а Национальному почтовому оператору – предоставлять удобные и качественные услуги по доставке письменной корреспонденции. Доставка адресату осуществляется в течение 1-3 дней.

Такая корреспонденция "Казпочты" находит своего адресата в городах, районных центрах и сельской местности. Только за прошлый год в разные уголки Казахстана было доставлено свыше 2,3 млн гибридных писем.

Механизмы для качественного оказания этой услуги налажены: реализованы все основные сервисы получения, обработки, печати и доставки гибридной электронной почты.

Стоит отметить, АО "Казпочта" уделяет большое внимание качественным изменениям, повышению удобства и доступности услуг, сокращению сроков доставки почтовых отправлений за счет внедрения цифровых сервисов и IT – решений.

Так, на сайте post.kz - гипермаркете услуг компании - на сегодня доступно около 90 услуг в онлайн режиме. До конца года на этом ресурсе клиентам будут доступны в электронном формате до 100 опций Национального почтового оператора.

Отметим, недавно Казпочта внедрила новые курьерские продукты. В числе новшеств - "GoPost Home"- услуга доставки посылок и писем из супермаркета посылок до адреса. Фиксированная стоимость доставки от супермаркета до дома – 1000 тенге, но при заказе до 5 посылок на один адрес стоимость заметно снижается. Посещать почтовое отделение не нужно. Услуга доступна в Telegram-боте @KazPostBot, если клиент на него подписан.

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