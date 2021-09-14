Врач назвал смертельную ошибку при инсульте

Причиной тромбоза мозговых вен становится высокое давление.

Специалист рассказал, что прием препаратов для снижения давления при инсульте может привести к летальному исходу для пациента, передает zakon.kz.

Об этом врач и телеведущий Александр Мясников сказал в эфире телеканала "Россия 1". По его мнению, причиной тромбоза мозговых вен становится высокое давление, сообщает РИА Новости.

Вы пытаетесь снизить давление, тем самым просто убиваете человека. Врач имеет право снизить давление не больше, чем на двадцать процентов от исходного, – не больше, и то в течение определенного времени, – пояснил Мясников.

Медик отметил, что таким больным нельзя снижать давление, поскольку это приводит к падению перфузионного давления в мозге, сердце и почках, что часто заканчивается смертью.

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Если возникает вопрос, дать лекарство, снизить давление либо ничего не делать, то лучше ничего не делать, потому что там как повезет, а тут ты его убьешь. <…> Это просто может плохо кончиться, – подчеркнул врач.

Мясников посоветовал при инсульте в течение трех часов доставить человека в больницу, где ему окажут необходимую помощь.

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