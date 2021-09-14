Он попробовал шубат, побывал на Каспийском море.

Юрий Дудь снова в Казахстане. На этот раз он побывал в Актау и взял интервью у российского блогера Руслана Усачева, сообщает zakon.kz.

Он попробовал шубат, побывал на Каспийском море. Ему очень понравился песок на берегу моря. Также он посетил урочище Бозжыра.

Юрию Дудю всегда было интересно оказаться на Каспийском море.

С уроков географии манила история – море, но озеро. Как? Как так? - сказал Дудь.

Также он спросил у блогера, как ему в Казахстане.

Я с первой секунды почувствовал разницу в цивилизации по сравнению с Черногорией. Это ощущается в воздухе. Страна побольше, побогаче. У людей потребности побольше, интересы более разнообразнее, - ответил Усачев.

Казахстан – вторая страна путешествия Руслана Усачева. Сейчас он живет в Алматы.

Руслан Усачев – российский видеоблогер, ведущий, путешественник, художник.

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