Нельзя дискриминировать человека из-за его религиозных взглядов – эксперт

Если мы живем в светской стране, в светском обществе, то должны жить в согласии с этим обществом.

В Нур-Султане обсудили религиозные и политические проблемы религиозного фундаментализма, сообщает zakon.kz.

По мнению наиб-муфтия Ершата Онгарова, "сегодня тема религиозного фундаментализма очень важна, ведь сейчас многие казахстанцы обращаются в религию, но большая их часть не могут придерживаться середины, они максимально изолируются от общества, соблюдая каноны религии, и живут только в рамках религиозного закона или догм. То есть они считают мир вокруг себя испорченным, греховным, а чистыми от грехов и непорочными только себя. Такое отношение, естественно, ведет к радикализму, порождает ненависть к обществу и к другим людям".

Свою позицию спикер высказал на прошедшем сегодня в Нур-Султане семинаре "Религиозные и политические проблемы религиозного фундаментализма", который был организован акиматом столицы. Ершат Онгаров акцентировал внимание на том, что, если мы живем в светской стране, в светском обществе, мы должны жить в согласии с этим обществом. Нельзя дискриминировать человека из-за его религиозных взглядов, выносить за него хукм и обвинять его в куфре. Об этом четко говорится как в законе, так и в шариате, напомнил он. Также спикер высказал свое мнение по другим актуальным вопросам, касающимся религиозного фундаментализма.

Семинар прошел в Национальном музее Республики Казахстан с участием председателя Комитета по делам религий Министерства информации и общественного развития Ержана Нукежанова, заместителя председателя ДУМК, наиб-муфтия Ершата Онгарова, начальника Управления по делам религий г. Нур-Султана Нурдаулета Альмуханова и имамов столицы.

В настоящее время Комитет по делам религий делает акцент на трех основных направлениях. Это пропаганда среди населения, предотвращение религиозного экстремизма в Интернет-пространстве, реабилитация и социальная адаптация последователей деструктивных религиозных движений (ДРД). Ержан Нукежанов внес ряд предложений по повышению знаний и квалификации имамов мечетей, а также по развитию современных коммуникативных навыков представителей Духовного управления мусульман Казахстана, работающих в сфере реабилитации и социальной адаптации граждан в рядах ДРД и работающих в сети Интернет.

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