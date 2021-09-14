В многоэтажке Темирау сгорел балкон

Эвакуировали 8 человек.

В Темиртау очевидцы сняли на видео пожар в девятиэтажном доме. На кадрах видно, как открытым пламенем горит балкон квартиры на седьмом этаже, передает zakon.kz.

В ДЧС области прокомментировали данный инцидент.

14 сентября в 14:02 поступило сообщение о пожаре по адресу 70 квартал, дом 9. В 9-ти этажном жилом доме в квартире на 7-м этаже произошло возгорание деревянной обшивки балкона, оконного блока, мебели и бытовой техники на площади 8 квадратных метров. Спасатели ДЧС эвакуировали восемь человек из квартир по лестничному маршу. Принятыми мерами в 14:29 пожар был ликвидирован, - говорится в сообщении.

Пострадавших нет.

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