Штормовое предупреждение объявлено в пяти областях Казахстана

Приложение zakon.kz
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Согласно прогнозу, ожидаются гроза, усиление ветра и заморозки.
В пяти областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.
По данным РГП "Казгидромет", ночью 15 сентября на севере Кызылординской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на южный днем на севере области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Днем на западе Акмолинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, на северо-западе области порывы 15-20 м/с.
В Западно-Казахстанской области ветер юго-западный, западный, днем порывы 15-20 м/с. В Уральске ветер юго-западный, западный, днем порывы 18 м/с.
Ночью на северо-востоке Карагандинской области сохраняются заморозки 2 градуса. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Днем на юге Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.
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