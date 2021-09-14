Штормовое предупреждение объявлено в пяти областях Казахстана

Согласно прогнозу, ожидаются гроза, усиление ветра и заморозки.

В пяти областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", ночью 15 сентября на севере Кызылординской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на южный днем на севере области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе Акмолинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, на северо-западе области порывы 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области ветер юго-западный, западный, днем порывы 15-20 м/с. В Уральске ветер юго-западный, западный, днем порывы 18 м/с.

Ночью на северо-востоке Карагандинской области сохраняются заморозки 2 градуса. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на юге Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

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