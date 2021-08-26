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В Казахстане увеличится количество священнослужителей

Фото: mitropolia.kz 26 августа 2021, 17:49

Занятия начнутся 1 сентября.

В Алма-Атинской православной духовной семинарии состоялись вступительные экзамены, сообщает zakon.kz.

В конце августа в Алма-Атинской православной духовной семинарии по благословению митрополита Астанайского и Казахстанского Александра прошли вступительные экзамены.

В состав аттестационной комиссии вошли: первый проректор Алма-Атинской православной духовной семинарии иерей Олег Лисин, проректор по воспитательной работе иерей Иоанн Ливинский, проректор по учебной работе иерей Петр Бахтияров, заведующий канцелярией духовной школы иерей Александр Шишлов, преподаватели семинарии
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Абитуриенты пастырского и регентского отделений, прибывшие из епархий Казахстанского Митрополичьего округа, сдали письменный экзамен по русскому языку и прошли музыкальное прослушивание.

Приемная комиссия провела собеседование с поступающими. Абитуриенты показали свое владение церковно-славянским языком, знание основ православной веры, чтение наизусть утренних и вечерних молитв, тропарей двунадесятых праздников и распространенных молитвословий.

По результатам вступительных экзаменов в Алма-Атинскую семинарию на подготовительный курс очного пастырского отделения зачислено 7 человек, на подготовительный курс очного регентского отделения – 6 человек и на сектор заочного обучения – 11 человек.

По мнению митрополита Александра, "годы обучения в семинарии позволяют молодому человеку, желающему посвятить себя служению Церкви Христовой, всесторонне подготовиться к пастырскому деланию, помогают студенту создать хорошую основу для дальнейшего интеллектуального и духовного развития".

Занятия начнутся 1 сентября.

Алма-Атинская духовная семинария - духовное учебное заведение, где готовят клириков, регентов и псаломщиков для приходов Православной церкви Казахстана.

26 июля 2010 года, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, решением Священного Синода образован Митрополичий Округ Русской Православной Церкви в Казахстане – Православная Церковь Казахстана.

Эта новая каноническая структура объединяет все епархии Русской Православной Церкви, расположенные на территории Республики Казахстан.

Тогда же решением Священного Синода в духовном центре Православного Казахстана – городе Алматы была образована Духовная семинария – высшее богословское учебное заведение Православной церкви Казахстана.

Создание Алма-Атинской духовной семинарии было насущной необходимостью для Казахстана, ее открытие было обусловлено как нехваткой священнослужителей в епархиях Казахстана, так и новыми возможностями в социально-благотворительной, просветительской и миссионерской работе. Храмы православной Церкви Казахстана должны располагать квалифицированными специалистами, хорошо знающими специфику религиозной жизни в Казахстане.
Предполагается, что со временем в Алма-Атинской семинарии будут приняты программы, соответствующие требованиям Болонского процесса: 4 – х годичная программа бакалавриата плюс 2- х летняя программа магистратуры. Это даст возможность эффективного взаимодействия главного православного духовного учебного заведения Казахстана с ведущими вузами России и Европы, обеспечит мобильность студентов и позволит семинарии гармонично вписаться в единое общеевропейское образовательное пространство.

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