Жириновский во время дебатов чуть не "потерял лицо" - видео

С главы ЛДПР Владимира Жириновского чуть не упали штаны во время одного из раундов предвыборных теледебатов.

С главы ЛДПР Владимира Жириновского чуть не упали штаны во время одного из раундов предвыборных теледебатов на телеканале ТВЦ, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

Политик вовремя подхватил брюки и продолжил речь, момент попал на видео. Во время инцидента Жириновский перечислял коммунистов: это, по его словам, и Владимир Путин, и Михаил Мишустин, и все правительство, и все губернаторы.

Комментарии пользователей разделились: кто-то начал высмеивать лидера ЛДПР, а кто-то похвалил реакцию политика. К примеру, один из пользователей написал: "Главное — сохранить лицо", а другой не исключил, что политик просто забыл застегнуть штаны.

При этом пресс-секретарь лидера ЛДПР Александр Дюпин в разговоре с URA.RU заявил, что брюки с политика не спадали.

Соскользнул отдельный ремень, на который были прикреплены два звуковых передатчика, потому что его плохо закрепил звукооператор. Владимир Вольфович его просто поправил. Никакие брюки никуда не спадали, — сказал он.

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