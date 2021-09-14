Ученые обнаружили в желудке аллигатора древние артефакты, которым около шести тысяч лет

Необычную находку обнаружили в желудке огромного аллигатора, которого выловили в Миссисипи.

В США специалисты по разделению животных нашли в желудке большого аллигатора из штата Миссисипи нашли два доисторические артефакты, сообщает zakon.kz со ссылкой на Белта.

По словам изучивших находку ученых, в желудке крокодила хранился наконечник дротика или копья возрастом около шести тыс. лет, а также отвес-утяжелитель для рыболовной сети, которому около четырех тыс. лет.

Пойманный аллигатор весил 350 кг, а в длину достигал почти четырех м. При этом продолжительность жизни таких животных в дикой природе составляет 30-50 лет.

Рептилия проглотила отвес и наконечник для улучшения пищеварения – подобные предметы позволяют дробить в желудке твердые предметы.

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