Чиновники СКО пытаются распродать лекарства от COVID-19

Лекарства на миллионы тенге простаивают на складах в СКО.

Лекарства на миллионы тенге простаивают на складах и аптеках Северного Казахстана, сообщает zakon.kz со ссылкой на телеканал Астана.

Когда мы приобретали в стабилизационный фонд лекарства, мы большой объем приобрели парацетамола и ибупрофена. По этим двум лекарственным средствам где-то порядка на 25 миллионов тенге, хотя на сегодняшний день, как вы знаете, она обеспечивается бесплатно. И сегодня мы решили таким образом – подключили к этому сеть аптечных пунктов. заместитель акима СКО Аскар Сакипкереев

После дефицита лекарств в аптеках в прошлом году в регионе решили исправиться. В стабилизационный фонд закупили больше 20 наименований препаратов почти на 160 миллионов тенге. Парацетамола и ибупрофена, которые были самыми востребованными, и вовсе набрали на 25 миллионов тенге.

Запасливость обернулась проблемой. Удешевленные препараты из стабфонда оказались не востребованы и лежат на складах. Но чиновники надеются, что жаропонижающие все-таки найдут своего покупателя. Если раньше их продавали в редких аптечных пунктах, в основном при медучреждениях, теперь им открыли дорогу в частный бизнес. Надежды возлагают на 46 аптек. Сюда уже привезли лекарства больше чем на 50 миллионов. Пока продать удалось только пятую часть.

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