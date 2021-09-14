Искусственный интеллект раскрыл секрет успеха известных творцов и ученых

Система проанализировала работы более 20 тысяч известных личностей.

Американские ученые выяснили, что в жизни людей существуют "полосы везения" - периоды максимальной продуктивности и успешности, сообщает zakon.kz.

Об этом рассказала редактор издания Naked Science Мария Азарова. Например, у Поллока это были 1947-1950 годы, у Ван Гога - 1888-1890.

Исследователи из Северо-Западного университета в Иллинойсе определили, что происходит в жизни перед такими "полосами везения" и как можно к ним прийти. В качестве показателей успеха были взяты стоимость произведений искусства на аукционах, рейтинги фильмов в IMDb, цитирование научных работ из Web of Science и Google Scholar. Среди известных успешных личностей были художники (2128 человек), режиссеры (4337 человек), ученые (20040 человек).

Далее при помощи искусственного интеллекта был проведен анализ всех работ, созданных творцами и учеными. У картин система определяла стиль, у фильмов - сюжет и актеров, у научных трудов - темы. После этого произведения, созданные до и во время успешного периода человека, сравнивались с остальными его работами.

Оказалось, что "расцвету" предшествовал этап экспериментов, а при достижении успеха творец обращался к какому-то одному направлению. Ученые во время поиска себя могут попробовать новое вместе с небольшим числом человек в команде, а во время периода максимальной продуктивности, скорее всего, предпочтут большой коллектив.

Также важен факт, что к достижению "полосы успеха" способна привести комбинация экспериментального периода и периода узкой направленности. Ученые объясняют, что сначала человек экспериментирует, а затем на основе этого что-то создает. В то же время использование только одного метода в течение длительного периода может негативно повлиять на творческую составляющую.

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